أعلنت المتحدثة باسم مكتب التحقيقات الفدرالي الروسي أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بمترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورغ عام 2017، نفذه إرهابيون ينتمون للجماعات المتطرفة. وقالت للصحفيين “هذا العمل الإرهابي نفذته إحدى الجماعات الإرهابية المتطرفة”، واضافت “ان ما شكل صعوبة خاصة، هو أن العميل والمنظمين والمنفذين للعمل الإرهابي لم يكونوا على معرفة ببعضهم البعض وتواصلوا فيما بينهم بمساعدة وسائل الاتصال الحديثة”.

وأشارت إلى أن التحليل الدقيق لما يسمى بالآثار الإلكترونية التي تبقى على وسائل هذه الاتصالات، سمحت بأسرع وقت بكشف وتحديد جميع المشاركين بهذه المجموعة الإرهابية.

المصدر: وكالة سبوتنيك