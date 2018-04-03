أكد وزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، أن بريطانيا، طالبت صربيا بطرد دبلوماسي روسي على غرار الدول الغربية.

وقال داتشيتش، خلال مقابلة مع قناة Pink TV، في هذا الصدد “صربيا لن تطرد دبلوماسيين روس، نريد علاقات جيدة مع روسيا”.

وأضاف “نعم صحيح، أن المملكة المتحدة طالبتنا خلال الأحداث التي وقعت في كوسوفو الأسبوع الماضي، باتخاذ قرار بشأن موقفنا من الروس، وأن نطرد دبلوماسيا روسيا”.

ووفقا لداتشيتش، فإن هذا يدل على أن بريطانيا لم تكن قلقة إزاء قضايا أخرى لا تعنيها، بينما كان هناك في ذلك الوقت في ميتروفيتشا هجوم شنته قوات مسلحة خاصة على تجمع صربي سلمي.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبية أعلنت في 26 آذار/مارس الماضي، أنها طردت دبلوماسيين روس تضامنا مع بريطانيا في قضية سكريبال.

المصدر: وكالات