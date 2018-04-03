أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن إعادة تمركز أسطول بحر قزوين الروسي، ونقله من أستراخان إلى مدينة كاسبيسك في جمهورية داغستان الروسية.

وقال شويغو خلال اجتماع لمسؤولين في وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين “اتخذ القرار بنقل أسطول بحر قزوين إلى كاسبيسك. وتجري لدينا هناك أعمال إنشائية ضخمة، حيث تبنى مراسي ومراكز صيانة ومساكن”..”سنزيد عدد ضباطنا والعسكريين بعدة أضعاف”.

واتخذ قرار تطوير البنية التحتية لأسطول بحر قزوين خلال اجتماع الهيئة القيادية في وزارة الدفاع الروسية في آب/أغسطس عام 2017. وبعد شهر من ذلك وصل نائب وزير الدفاع رسلان تساليكوف في زيارة تفقدية لمدينة كاسبيسك، ومن المخطط لإتمام المرحلة الأولى من الأعمال هناك في عام 2019.

وكانت مدينة أستراخان المقر الرئيسي لأسطول بحر قزوين منذ عام 1992، ونقل إليها من مدينة باكو الأذربيجانية بعد تفكك الاتحاد السوفيتي.

وتتمتع مدينة كاسبيسك بموقع استراتيجي أفضل من أستراخان.

المصدر: وكالات