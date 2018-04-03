أعلنت وزارة الصحة العراقية، العثور على رفات 158 جثة تعود لضحايا “مجزرة سبايكر” التي ارتكبها تنظيم داعش، داخل القصور الرئاسية في مدينة تكريت.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب “عثر فريق من دائرة الطب العدلي على 158 من رفات شهداء قاعدة سبايكر في القصور الرئاسية بتكريت، ليصبح العدد الكلي للحالات التي عثر عليها 1153 رفاتا، وقامت الفرق الفنية بنقلها إلى الدوائر الطبية المتخصصة للتعرف على أصحابها عن طريق فحص الحمض النووي”. وأضاف البيان أن “البحث لا يزال جاريا للعثور على بقية المقابر”.

يشار إلى أن دائرة الطب العدلي سلمت رفات 704 من ضحايا مجزرة سبايكر إلى ذويهم بعد إكمال جميع الفحوص لرفات الضحايا الذين استخرجتهم من مجمع القصور الرئاسية في تكريت.

وأعدم “داعش” المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة “سبايكر” الواقعة شمال مدينة تكريت بعد سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، وتمكنت القوات العراقية من استعادة السيطرة عليها العام الماضي.

المصدر: وكالات