سيلتقي وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، في أنقرة الأربعاء المقبل مع نظيريه التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف وذلك قبيل قمة قادة الدول الثلاث حول التسوية السورية.

وقال مصدر في الخارجية التركية اليوم، إن الرؤساء فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وحسن روحاني، سيعقدون قمتهم الثانية في أنقرة يوم 4 نيسان/أبريل لبحث تسوية الأزمة السورية.

واليوم أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس بوتين سيزور أنقرة يومي الـ3 والـ4 من نيسان/أبريل الجاري تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وورد في بيان الكرملين، أن بوتين سيجتمع مع أردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني في اللقاء الثلاثي الثاني لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول التسوية السورية، وسيستعرض الرؤساء الثلاثة سير تطبيق الاتفاقات التي توصلوا إليها خلال قمتهم الثلاثية الأولى في سوتشي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أيضا تبادل الآراء بشأن إجراءات إضافية يمكن اتخاذها لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ومواصلة عمل مناطق وقف التصعيد وحل المشاكل الإنسانية، إضافة إلى تحريك التسوية السياسية.

وسيعقد بوتين لقاء منفصلا مع روحاني، سيتناولان خلاله قضايا العلاقات الثنائية والأجندة الإقليمية والدولية.

المصدر: وكالات