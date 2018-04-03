قدم رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون، المحتجز في ألمانيا والذي يواجه خطر تسليمه لاسبانيا، استئنافا ضد قرار محاكمته معتبرا إن تهمة العصيان الموجهة له غير مبررة.

والاستئناف المؤلف من 85 صفحة يطلب اعلان “اجراءات” المحكمة العليا “لاغية” بعد 10 أيام من إعلان القاضي بابلو لارينا أن 25 مسؤولا انفصاليا من كاتالونيا ستتم محاكمتهم على خلفية الاستفتاء للانفصال في تشرين الأول/اكتوبر الماضي.

وفي الاستئناف يطالب محامي بوتشيمون، جاومي الونسو-كويفياس، بأن تسقط المحكمة تهم العصيان وسوء استخدام الأموال العامة بحق بوتشيمون والوزيرة السابقة كلارا بونساتي.

وفر الاثنان من إسبانيا إلى بلجيكا بعد فشل مساعي الانفصال، ثم غادرت بونساتي إلى اسكتلندا حيث تم توقيفها بموجب مذكرات توقيف اوروبية أصدرتها إسبانيا ضد القادة الانفصاليين، واطلق سراحها بكفالة.

ويطالب المحامي أيضا بأن تسقط المحكمة تهمة سوء استخدام الأموال العامة والعصيان الموجهة لموكل آخر هو الوزير السابق في الاقليم لويس بويغ.

واورد طلب الاستئناف إنه بموجب القانون الإسباني، فإن تهمة العصيان التي يمكن أن تصل عقوبها إلى السجن 30 سنة، تعني حصول انتفاضة تخللتها اعمال عنف.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية