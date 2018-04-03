اعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الاثنين بدء عملية عسكرية لمطاردة إرهابيي تنظيم داعش الذين لا يزالون ناشطين في غرب البلاد.

واعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك للصحافيين الاثنين “عن انطلاق عملية عسكرية فجر اليوم الإثنين تحت اسم عاصفة الوطن بتعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي تستهدف بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن”.

وأفاد السلاك خلال مؤتمر صحافي في المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء أن هذه العملية “تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة “الـ60 كيلومتر”، شرق مدينة مصراتة وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاته، الخمس، الزليتن”.

وشكلت القوة التي تنفذ العملية في كانون الثاني/يناير 2017 ومقرها الحالي في مدينة الخمس الساحلية الواقعة على بعد 100 كلم شرق العاصمة، بحسب ما قال اللواء محمد الزين قائد قوة مكافحة الإرهاب بدون تقديم تفاصيل عن تشكيلتها ولا عن حجم العملية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية