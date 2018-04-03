أيدت المحكمة الأمريكية العليا إسقاط حكم بتعويض قيمته 655.5 مليون دولار كانت هيئة محلفين أمريكية ألزمت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بدفعه، فيما عرف بقضية ” شاتسكي”.

ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من العائلات على قرار محكمة أدنى درجة صدر عام 2016، ألغى التعويض الذي أمرت به هيئة المحلفين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، والذي يسمح لضحايا ما يسمى بـ “الإرهاب الدولي” من الأمريكيين برفع دعاوى للحصول على تعويضات أمام محاكم أمريكية.

وتعتبر قضية “شاتسكي” إحدى القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير في المحاكم الأمريكية من قبل مجموعات يمينية تحاول الحصول على تعويضات مالية بتهمة المسؤولية عن قتل وجرح مواطنين يحملون الجنسيتين الأمريكية و”الإسرائيلية.”

ورفعت القضية للمحاكم عام 2004 من قبل 11 عائلة أمريكية لقتلى العملية التي وقعت في مستوطنة “كرني شمرون” شمال الضفة الغربية في عام 2002، إذ طالب المدعون فيها بتعويضات مالية وصلت لحوالي 900 مليون دولار أمريكي.

المصدر: وكالات