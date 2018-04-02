وقع العراق اليوم الاثنين عقدا جديدا مع شركات عالمية لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب لعملية استخراج النفط الخام، وذلك في إطار الجهود لإنهاء هذه الظاهرة بحلول 2021.

وذكرت وزارة النفط العراقية أنها وقعت عقدا مع شركتي “بيكر هيوز” و”جنرال إلكتريك” لمعالجة الغاز الطبيعي المصاحب للنفط الخام المستخرج من حقلي الناصرية والغراف في جنوب البلاد.

ويفقد العراق من حرق الغاز إيرادات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، وتكفي كميات الغاز المصاحب الضائعة لسد معظم النقص في معروض الغاز اللازم لتوليد الكهرباء، وفقا لتقديرات البنك الدولي.

وهذا ثاني عقد يوقعه العراق لمعالجة الغاز المصاحب بعد اتفاق مماثل مع “أوريون” الأمريكية في يناير الماضي. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج العراق من الغاز المصاحب مع زيادة طاقة إنتاج النفط.

ووافق مجلس الوزراء العراقي أمس الأحد على خطة لزيادة طاقة إنتاج النفط الخام في البلاد إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022.

المصدر: وكالة رويترز