أعلنت نائبة رئيس البرلمان الأوكراني، إيرينا غيراشينكو، استعداد بلادها لتبادل جديد لسجناء مع روسيا.

وأكدت غيراشينكو أن جدول أعمال الاجتماع القادم لمجموعة الاتصال الخاصة بالتسوية شرقي أوكرانيا الذي سينعقد يوم الأربعاء المقبل في العاصمة البيلاروسية، مينسك، سيشمل مناقشة مسألة تبادل السجناء مع الجانب الروسي.

وقالت غيراشينكو، خلال موجز صحفي بثته قناة “أوكرانيا 112″، إن “الجانب الأوكراني مستعد لتسليم أولئك المواطنين الروس العشرين المحتجزين في سجون أوكرانية لانتهاكهم للقانون الأوكراني والمشاركة في الحرب، وذلك من أجل الإفراج عن سينتسوف وكولتشينكو وغيرهم من أسرانا”.

وأضافت المسؤولة الأوكرانية أن كييف ستعمل كل ما بوسعها من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لـ”تبادل الأسرى”، مشيرة إلى أن بلادها تعول على مساعدة شركائها الدوليين في الموضوع.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أنه أوعز باستئناف المفاوضات بشأن تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح أوليغ سينتسوف وألكسندر كولتشينكو وستانيسلاف كليخ ونيكولاي كاربيوك.

في المقابل، شدد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، على أن هؤلاء المواطنين الأوكرانيين الذين يقضون عقوبة أدينوا بموجب القانون الروسي ولا يمكن اعتبارهم أسرى حرب، مشيرا إلى أن القرار النهائي سيتخذ على أعلى مستوى.

المصدر: وكالات