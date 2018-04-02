دعا “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له الاثنين “كافة القوى السياسية المشاركة في الانتخابات النيابية لعدم تصعيد الخطاب السياسي باتجاه إيقاع الفتن بين أبناء الوطن”.

ولفت التجمع الى ان “الحصول على أصوات انتخابية من خلال تسعير الأجواء المذهبية والطائفية فلا يصب في مصلحة الوطن”، وأكد انه “أسلوب رخيص في التوصل للمقعد النيابي عبر اللعب على وتر العصبيات ودليل ضعف لدى من يستخدم هكذا أساليب”.

من جهة ثانية، قال التجمع إن “محور المقاومة قد حقق انجازات مهمة في المنطقة بينما مشروع محور الشر يلفظ أنفاسه الأخيرة”، وتابع “ما إعلان رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب عن قرب سحب قواته من سوريا إلا دليل على اقتناعه بفشل التدخل الأميركي في سوريا”.

ورأى التجمع ان “المعركة الفاصلة بين محور الشر الأميركي ومحور المقاومة ستكون على أرض فلسطين وأن نهاية هذه المعركة ستكون بإذن الله بزوال الكيان الصهيوني”، وحيا “الوقفة البطولية للشعب الفلسطيني على حدود قطاع غزة”، وشدد على “توسع مشاركة في فعاليات الجمعة المقبلة التي ستكون يوم تأبين لشهداء مخيمات العودة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام