قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “الاتفاق الذي وقع مع الامم المتحدة سيتيح ترحيل مهاجرين افارقة يقيمون راهنا في اسرائيل الى دول اخرى”، على حد تعبيره.

وأضاف نتانياهو في حديث له الاثنين ان “التفاهمات تسمح بترحيل 16 الفا و250 مهاجرا الى دول غربية متطورة مثل كندا وألمانيا وإيطاليا”.

وتابع نتانياهو ان “التفاهمات الجديدة تعني الاستغناء عن الخطة القديمة بالترحيل القسري التي تعرضت للانتقاد”.

وهذا الترحيل للأفارقة يظهر الوجه العنصري لكيان العدو الصهيوني في التعاطي مع البشر ومن ضمنهم المستوطنين الصهاينة على اساس العرق واللون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية