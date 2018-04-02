القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً نوع بدر1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2018 - 18:24
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً من طراز "بدر 1" على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير
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القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخاً باليستياً نوع بدر1 على معسكر الجربة السعودي في ظهران عسير
منذ 21 mins
2 April، 2018
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