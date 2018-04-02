أعلن البيت الابيض ان الرئيس الاميركي سيلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في 17 و18 نيسان/ابريل الحالي لبحث القمة التي ستجمع ترامب والكوري الشمالي كيم جونغ اون اضافة الى قضايا اخرى.

وقال البيت الابيض إن “ترامب سيلتقي آبي في منتجع مارالاغو في فلوريدا حيث سيناقشان الحملة الدولية للاستمرار في اقصى الضغوط على كوريا الشمالية”، وتابع “كما سيبحثان في وسائل تطوير التجارة المتبادلة والعادلة وتعزيز الروابط الاستثمارية” بين الولايات المتحدة واليابان”.

من جهته، قال آبي إنه “ينوي ان يطلب من الرئيس الاميركي مناقشة المسائل المتعلقة بخطف كوريا الشمالية لمواطنين يابانيين خلال القمة التي ستجمعه مع الزعيم الكوري الشمالي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية