مسؤول بمكتب الصحة في الحديدة: 14 شهيدا و9 جرحى كحصيلة أولية لجريمة قصف طيران العدوان مخيما للنازحين بمديرية الحالي

الجيش واللجان الشعبية يشنون هجوما نوعيا على مواقع الغزاة وأدواتهم جنوب الساحل الغربي ومصرع أعداد منهم

تعز: مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة خلال مواجهات بجبهة حمير

الجوف: كسر زحف للمرتزقة على منطقة تواثنة القعيف في الأجاشر

لحج: مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عملية هجومية على مواقعهم في كرش

الجيش واللجان ينفذون هجوما على مواقع المنافقين قبالة تبة 14 والتبة السوداء في نهم وخسائر في صفوفهم

البيضاء: تدمير آلية ودراجة نارية للمنافقين بتفجير عبوة ناسفة بهم في منطقة صباح بمديرية ذي ناعم

المصدر العسكري: تدمير ثلاثة آليات عسكرية للمرتزقة اثناء الزحف الفاشل على صحراء الجوف

نجران: عملية نوعية لمجاهدي الجيش واللجان على مواقع الجيش السعودي في موقع الطلعة وقتلى وجرحى في صفوفهم

المصدر: المسيرة