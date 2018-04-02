المجلس الشبابي في شمسطار يدعوكم لحضور امسية شعرية بعنوان “حروف علي” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 2 2018 - 14:13
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المجلس الشبابي في شمسطار يدعوكم لحضور امسية شعرية بعنوان “حروف علي”
منذ 17 mins
2 April، 2018
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المجلس الشبابي في شمسطار يدعوكم لحضور امسية شعرية بعنوان “حروف علي”
المصدر:
انترنت
المجلس الشبابي في شمسطار
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