جال وفد من حزب الله برئاسة مسؤول منطقة صيدا الحاج زيد ضاهر على الفعاليات الدينية والسياسية المسيحية في صيدا وجوارها، مقدما التهاني بعيد الفصح المجيد.

شملت الجولة راعي ابرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون العمار، متروبوليت صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران ايلي حداد في صيدا.

ثم زار الوفد بلدة مغدوشة مهنئا النائب ميشال موسى ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف.

كما، زار الوفد رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم في منزله في بلدة بيصور، وانتقل الوفد الى بلدة المحاربية لزيارة النائب السابق أنطوان خوري ومدير دار العناية الأب طلال تعلب في الصالحية .

اختتمت الجولة بزيارة النائب السابق الأستاذ جورج نجم في منزله في عين المير.

المصدر: الوكالة الوطنية