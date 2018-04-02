أعلنت وزارة المالية في الصين، الاثنين، فرض رسوم جمركية إضافية على 128 منتجا أميركيا، وذلك في رد انتقامي على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومينيوم والصلب الصينية.

ونقلت وكالة شينخوا الرسمية عن وزارة المالية الصينية قولها إن لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة (الحكومة) فرضت رسوما جمركية بنسبة 15 في المئة على 120 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمنتجات ذات الصلة، ورسوما بنسبة 25 في المئة على ثماني منتجات أخرى تشمل خصوصا لحم الخنزير ومشتقاته.

وسيبدأ سريان قائمة الرسوم الجديدة اليوم الاثنين وهي تعادل قائمة رسوم محتملة على سلع أمريكية تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار نشرتها الصين في 23 مارس، وفرضت الصين هذه الرسوم وسط توتر تجاري متصاعد بين بكين وواشنطن.

وإضافة إلى الرسوم على الصلب والألومنيوم فقد أعلن ترامب في 22 مارس عزمه على فرض رسوم جمركية على منتجات أخرى تصدرها الصين إلى الولايات المتحدة وتصل قيمتها إلى 60 مليار دولار سنويا، وذلك بهدف وضع حد لما يقول إنها منافسة غير مشروعة من جانب بكين وسرقة صينية للملكية الفكرية.

ووعدت الصين مرارا بفتح اقتصادها بشكل أكبر ولكن مازالت شركات أجنبية كثيرة تشكو من المعاملة غير العادلة، وحذرت الصين الولايات المتحدة يوم الخميس الماضي من فتح أبواب جهنم والتسبب في سلسلة من الإجراءات الحمائية عبر العالم.

وبلغ الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة في فبراير الماضي 20.9 مليار دولار.

المصدر: سكاي نيوز