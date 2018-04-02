أعلنت السكك الحديدية الهندية إطلاق أكبر عملية توظيف في العالم، حيث قالت إنها تبحث عن آلاف السائقين والحمالين الجدد. وكشفت الشركة المملوكة للقطاع العام أنها تلقت حوالي 28 مليون طلب توظيف عبر الإنترنت بعد إعلان الوظائف.

وذكرت صحيفة محلية أن مسؤولي السكك الحديدية سجلوا ارتفاعا في عدد المتقدمين للوظائف، التي يبلغ عددها 90 ألف وظيفة، قبل ساعات قليلة من انتهاء موعد التقديم، وهو مساء أمس السبت.

وتشمل الوظائف التي تم الإعلان عنها: 26502 وظيفة لسائقي القطار والتقنيين، و62907 وظيفة شاغرة للمناصب الأخرى، مثل الحمالين والحدّادين.

وتوظف شركة السكك الحديدية الهندية، حاليا، مليون و400 ألف موظف، وبدأت خلال الفترة الأخيرة عملية تحديث كبيرة بقيمة 130 مليار دولار.

المصدر: سكاي نيوز