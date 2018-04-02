إحتفلت جمعية إبداع بالتعاون مع ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين بذكرى مولد الامام علي بن طالب(ع) بأمسية شعرية اقامتها تحت عنوان : إمام المتقين بحضور المشتشار الثقافي الايراني في بيروت محمد مهدي شريعتمدار ، رئيس جمعية إبداع الشاعر علي عباس ، رئيسة ملتقى الأدباء والشعراء اللبنانيين الشاعرة أمل طنانة وحشد من الشعراء والمهتمين في محترف إبداع في الضاحية الجنوبية لبيروت .

تلاوة مباركة من القرآن الكريم للقارئ حمزة منعم وتقديم محمد طفيلي توالي الشعراء السيدات والسادة : أمل طنانة ، بلال دياب ، ناديا الحقاني ، بدر برجي ، حماه الله صـو ، أمل سرور ، نجيب منذر ، زينب عقيل ، هبة نصر الله ، ديانا فحص ، وحوراء نصر الله .

على ألقاء قصائدهم في جو بهيج تخلله حفل كوكتيل وتوزيع باقات من الورد قدمتهم بلدية الغبيري لجميع الحاضرين والمشاركين .

وفي الختام شكر رئيس ابداع الحاضرين والشعراء وتم توزيع الشهادات التقديرية.

تصوير : محمد عواد

المصدر: انترنت