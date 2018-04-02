ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد أن عززها تراجع في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى توقعات بإمكان أن تعيد الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط 65.21 دولار للبرميل عند الساعة 01:22 بتوقيت جرينتش مرتفعا 27 سنتا أو 0.4 في المئة عن مستوى إغلاقه السابق.

وبلغ سعر التعاقدات الآجلة لخام برنت القياسي 69.71 دولارللبرميل بزيادة 37 سنتا أو 0.55 في المئة.

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة أو.إيه.إن.دي.أيه للسمسرة في سنغافورة إن أسواق النفط مازالت متوترة بشأن”ما إذا كانت الإدارة الأميركية ستلغي الاتفاقية النووية الهشة مع إيران أم تبقيها”.

وأضاف أن تقريرا أسبوعيا أشار إلى تراجع في نشاط عمليات الحفر بحثا عن اكتشافات نفطية جديدة في الولايات المتحدة عزز الأسعار.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الخميس إن عدد الحفارات النفطية تراجع سبعة حفارات إلى 797 حفارا في الأسبوع المنتهي في 29 مارس.

وكانت تلك أول مرة منذ ثلاثة أسابيع ينخفض فيها عدد الحفارات.

ونشرت بيكر هيوز تقريرها الخاص بعدد الحفارات في أميركا الشمالية يوم الخميس قبل يوم من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الجمعة العظيم في 30 مارس.

المصدر: رويترز