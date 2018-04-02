قتل أربعة جنود أوغنديين في هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الأحد على معسكر تابع لقوات الاتحاد الافريقي،كما أعلن الجيش الاوغندي.

وقالت مصادر محلية إن انفجارا قويا هز منطقة بولوماريرـ على بعد نحو 150 كلم جنوب مقديشو، تبعه معارك عنيفة اثر اقتحام عشرات المسلحين القاعدة التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الاوغندية.

وقال ابراهيم عبد الحي المسؤول الأمني المحلي إن “انفجارا قويا ضرب القاعدة قبل اندلاع القتال لكننا لا نعرف التفاصيل، نسمع أن المسلحين استخدموا حافلة صغيرة مملوءة بالمتفجرات لاقتحام المعسكر قبل بدء المواجهات العنيفة بداخله”.

المصدر: الوكالة الفرنسية