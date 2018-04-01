بدأت بنغلادش عملية نقل 100 ألف لاجىء من الروهينغا الى مناطق آمنة قبل هطول الأمطار الموسمية المتوقعة والتي يخشى ان تتسبب بانزلاقات في التربة وفيضانات في المخيمات المكتظة.

وتقول الأمم المتحدة ان نحو 150 ألفا من أصل مليون من الروهينغا الذين يعيشون في أكواخ ومخيمات عشوائية في جنوب شرق بنغلادش هم عرضة للأمراض والكوارث خلال موسم الأمطار.

وتسابق المنظمات الانسانية الوقت لدعم الملاجىء الرئيسية التي أقيمت بسرعة من قبل الروهينغا الذين عبروا الحدود من بورما الى بنغلادش بعد حملة القمع التي شنها الجيش البورمي في غرب البلاد.

وقال مفوض اللاجئين في بنغلادش محمد عبد الكلام انه يتوجب نقل 100 ألف لاجىء يعيشون في مناطق معرضة لخطر الفيضانات وانزلاقات التربة قبل حزيران/يونيو.

وأضاف المفوض “نقلنا حتى الآن نحو 10 آلاف لاجىء من مناطق متفرقة الى تجمعات آمنة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية