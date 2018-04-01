غرفة التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد المنيه شمال لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2018 - 23:58
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سوريا: اتفاق لخروج ارهابيي "جيش الاسلام" من دوما نحو جرابلس الحدودية مع تركيا بريف حلب الشمالي الشرقي بسلاحهم الخفيف
اتفاق دوما: فريق عمل بقيادة روسيا وممثلين عن الجانب السوري والدول الضامنة لـ آستانا لتسليم المختطفين وكشف مصير الباقين
إتفاق دوما: تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة بحوزة "جيش الاسلام" للجيش السوري وتشكيل مجلس محلي بموافقة الحكومة
بدء تنفيذ الاتفاق بخروج 200 إرهابي من "فيلق الرحمن" وعائلاتهم الذين فروا الى دوما مع سيطرة الجيش على مناطق مجاورة
الإخبارية السورية: ضبط مشفى ميداني للمسلحين في حي جوبر شرق دمشق يحوي وثائق تثبت تورط منظمة أميركية بدعم المسلحين
قوات الإحتلال تقتحم مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع واعتقال عدد من الشبان
الهلال الأحمر الفلسطيني: 98 اصابة بينها 5 بالرصاص الحي في المواجهات مع جنود العدو أمام جامعة أبوديس شرق القدس المحتلة
مراسل المنار: إصابة مواطن بجروح خطرة برصاص جنود العدو شرق خان يونس جنوب قطاع غزة
وزير الحرب الصهيوني أفيغدور ليبرمان: لن يكون هناك لجنة تحقيق بشأن أحداث غزة ولن نتعاون مع أي لجنة تحقيق
مصادر يمنية: القوة الصاروخية تطلق صاروخا باليستيا من نوع "قاهر 2M" على موقع سعودي مستحدث عند أطراف جيزان
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: 6 أيار موعد لمواجهة التآمر والتمويل السعودي الذي يستهدف المقاومة
الشيخ قاووق: قرار المقاومة أن نترفع عن الرد على الخطابات الوضيعة لأننا بموقع الحرص على الاستقرار ونثق بجمهور المقاومة
النائب حسن فضل الله: الانتخابات النيابية عمل مقاوم فمشاركة المقاومة بهذا الاستحقاق السياسي هي لحماية دماء المقاومين
النائب فضل الله: البعض حاول أن يحمل حزب الله مسؤولية القضايا الاجتماعية متناسين أنهم أمسكوا بزمام القرار منذ 1992
النائب علي بزي: الإستحقاق الانتخابي استفتاء لنهج المقاومة والتنمية والتحرير ضد كل المشاريع التي لا تريد المقاومة
الوزيرة عناية عز الدين: المشاركة الكثيفة بالانتخابات تسمح بتعديل الموازين لصالح القوى المساندة لحماية المقاومة وللتنمية
وزير الدفاع يعقوب الصراف من عكار: لا يمكن أن ننسى شهداءنا الأبطال الذين حاربوا الإرهاب بأجسادهم وأرواحهم
رئيس الحكومة سعد الحريري اثر زياته الرئيس سلام: يجب على البيارتة أن يُفهموا الجميع أنه ممنوع على أحد أن يقترب من بيروت
الرئيس تمام سلام: هناك استهداف للطائفة السنية ولكن نحن بطريقة تصرفنا نحافظ عليها ونمنع ايا كان من أن يمد يده إلى بيروت
النائب السابق أسامة سعد: الأمل باستعادة فلسطين الحرية والسلام وبإستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية على أرضه
الداخلية التونسية: القضاء على قيادي في "جند الخلافة" التابع لتنظيم داعش الارهابي بمنطقة حاسي الفريد غرب البلاد
وزير الخارجية الألماني: نحتاج الى روسيا لتسوية نزاعات إقليمية لذلك نحن منفتحون على الحوار ونأمل بإعادة بناء الثقة بيننا
كوستاريكا: بدء الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها القس المحافظ "فابريسيو الفارادو" ومرشح يسار الوسط "كارلوس الفارادو"
أفغانستان: اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية في 20 تشرين الأول/اكتوبر المقبل والانتخابات الرئاسية في ربيع 2019
البابا فرنسيس: أطالب بأن يحل السلام بالعالم أجمع بدءا بسوريا الجريحة التي يعاني شعبها من حرب لا تلوح نهايتها بالافق
الكويت: مصرع 15 عاملا بالقطاع النفطي اثر اصطدام حافلتين بالقرب من مقر شركة "برقان" النفطية الكويتية جنوب البلاد
فرنسا: عمال الشركة الوطنية لسكك الحديد يبدأون الإضراب يومين اسبوعيا لـ3 أشهر احتجاجا على مشروع لإصلاح أوضاعهم الوظيفية
نادي العهد الرياضي يتوج ببطولة لبنان لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على نادي الأنصار بهدف وحيد
غرفة التحكم المروري: عدد من الجرحى نتيجة تصادم بين 3 سيارات على اوتوستراد المنيه شمال لبنان
منذ 1 ساعة
1 April، 2018
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