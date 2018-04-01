إنهار نصب شهداء الجيش اللبناني عند مستديرة العبدة في شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وأشارت الوكالة الى ان “النصب انهار بشكل كامل بعدما كان قد أصيب بأضرار كبيرة خلال العاصفة الأخيرة”.

وبالسياق، عبر النائب السابق وجيه البعريني عن استيائه لما حصل للنصب التذكاري، وسأل “كيف يعقل ان ينهار نصب لم يمر على اقامته اكثر من عشر سنوات في وقت تجد فيه تماثيل ونصب اخرى أعمارها مئات السنين، لا تزال قوية متينة لا تؤثر بها حرارة الصيف ولا عواصف وبرد وأمطار الشتاء؟”.

وفيما رجح البعريني ان “يكون الغش في بناء النصب هو السبب الأساسي في انهياره اليوم”، دعا إلى “فتح تحقيق ومحاسبة الجهات التي أشرفت وتابعت عمليات بناء النصب بالأساس وتحميلها المسؤولية الكاملة”، وطالب “قيادة الجيش بتشييد نصب آخر بديلا عن الذي انهار وذلك تخليدا وتكريما لشهدائنا الأبطال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام