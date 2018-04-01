أكد رئيس المكتب السياسي لـ”حركة أمل” جميل حايك ضرورة الالتزام بخط ونهج المقاومة. ولفت الى ان “التطورات في الاراضي المحتلة تؤكد ان هذه الارض لا يمكن أن تكون مطواعة للأعداء ولا يمكن التفريط بها من اي جهة”.

وقال حايك في حديث له الاحد “سقطت رؤية العدو لمنطقتنا وسقطت استراتيجية هذا العدو ومن يقف خلفه في هذه المنطقة”، وتابع “سقطت كل العناوين التي أرادوها تدميرا وسقطت رهانات المنتظرين وما أكثرهم”، وأشار الى ان “المشاريع والرهانات بدأت ايضا بالسقوط ومعها صفقة القرن”.

من جهة ثانية، هنأ حايك “الجيش العربي السوري على الانتصارات التي يحققها في كل المحطات والتي لها مدلول واضح على انهيار المشروع الأمريكي في هذه المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام