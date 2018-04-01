قال علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الايراني أن الإرهابيين في تل أبيب لن يفهموا سوى لغة القوة ، مؤكدا ان المقاومة هي الطريقة المثلى لمواجهة مطامع الكيان الصهيوني ومشاريعه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس مجلس الشورى الاسلامي الاسلامي علي لاريجاني أدان اليوم بشدة ما قام به الكيان الصهيوني من اعتداءات على الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة في غزة.

وأكد لاريجاني ان هذه الجرائم الصهيونية مدعومة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، موضحا ان سياسات التصعيد الصهيونية وقرارات ترامب في ما يتعلق بنقل سفارة امريكا الى القدس المحتلة هي مؤامرة خطيرة تهدد امن واستقرار المنطقة برمتها.

المصدر: مهر