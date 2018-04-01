واصل جيش الاحتلال اطلاق النار على عشرات الشبان الذين وصلوا قرب السياج الفاصل في قطاع غزة للتظاهر، حيث اصيب 3 شبان، احدهم شرق غزة و2 شرق جباليا شمال القطاع. واكدت مصادر فلسطينية تواصل اطلاق النار المتقطع صوب جميع مخيمات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الى ذلك اجتمعت القوى والفصائل الوطنية والاسلامية ظهر الاحد في خيمة العودة قرب دوار ملكة جنوب شرق حي الزيتون بغزة.

وقال عماد الاغا ممثل حركة فتح في القوى انها اتفقت على تنظيم سلسلة من الفعاليات خلال الايام والاسابيع القادمة وصولا الى مسيرة الزحف العظيم في الخامس عشر من ايار.

واكد الاغا في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن حركة فتح وحركة حماس والجهاد الاسلامي، اتفاق الفصائل على اعتبار يوم الجمعة القادم يوما تأبين للشهداء الذين سقطوا برصاص الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كما اتفق ممثلو الفصائل على نقل الفعاليات الوطنية من ساحات المدن الى خيام العودة. ودعت الفصائل الى فتح المعابر وخاصة معبر رفح ليتمكن الجرحى من مغادرة القطاع لتلقي العلاج.

المصدر: وكالة معاً