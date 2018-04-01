حطّت ثاني وآخر طائرة تقل الدبلوماسيين الروس المطرودون من الولايات المتحدة الأحد، في مطار فنوكوفو الدولي بموسكو. وذكر مراسل وكالة “سبوتنيك”، أن هذه الطائرة هبطت اليوم في حوالي الساعة [13:00 بتوقيت موسكو]. وعلى متنها الدبلوماسيين مع أفراد عائلاتهم، بمن فيهم الدبلوماسيين الذين عملوا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”. هذا وأعلنت دول أوروبية، بينها بريطانيا، فرنسا وألمانيا وبولندا ودول البلطيق وأوكرانيا ومولدافيا وكرواتيا وألبانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وكندا، عن طرد أكثر من 100 من الدبلوماسيين الروس من أراضيها، وذلك على خلفية ما يسمى بـ”قضية سكريبال”.

وطردت الولايات المتحدة 60 دبلوماسياً روسياً وأغلقت القنصلية العامة في مدينة سياتل الأميركية. واتخذت روسيا تدابير ردية مماثلة تجاه جميع الدول، بما فيه طردت 60 دبلوماسياً أميركياً وأغلقت القنصلية العامة في سان بطرسبرغ. يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب “آ-234″، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم “نوفيتشوك”. فيما تنفي موسكو الاتهامات، وتطالب لندن بتقديم الأدلة أو السماح لخبرائها بالاطلاع على ملف القضية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية