قتلت وحدة من الجيش التونسي قيادياً في تنظيم ما يسمى “جند الخلافة” التابع لتنظيم “داعش” الإرهابي بمنطقة القصرين شمال غربي البلاد قرب الحدود مع الجزائر. وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، بأن “وحدة من الحرس الوطني لاحقت مجموعة إرهابية كانت بصدد التسلل إلى التجمعات السكنية ببلة حاسي الفريد القريبة من جبل السلوم، تم القضاء على عنصر إرهابي قيادي، وإصابة آخرين إصابات مباشرة”.

وأكدت الداخلية التونسية أن “قوات الحرس ما زالت تواصل ملاحقة باقي عناصر المجموعة الإرهابية، وتمشيط المنطقة، وتمّ خلال العملية حجز سلاح من نوع شطاي وكمية من الذخيرة. ولفتت إلى أن هذه العملية “تأتي في سياق مواصلة للعملية الاستباقية التي تمّ خلالها القضاء على عنصرين إرهابيين بجهة بنقردان مؤخرا، وبناءً على توفر معلومات لدى إدارة مكافحة الإرهاب مفادها تعمد العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإرهابي المذكور مداهمة سكان التجمعات القريبة من جبل السلوم من ولاية القصرين”. وتداهم المجموعات المسلحة التجمعات السكانية القريبة من جبال الشعانبي والسلوم لسرقة المواد الغذائية. وينشط قرب هذه المناطق مجموعات صغيرة العدد، تتبع إما كتيبة “عقبة بن نافع” الموالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وإما تنظيم “جند الخلافة” المنشق عن تنظيم القاعدة والموالي لتنظيم “داعش”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية