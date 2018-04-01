أفادت “وكالة سانا” السورية عن توفر أنباء بالتوصل لاتفاق يقضي بخروج الإرهابيين من دوما. وأكدت الوكالة أن المعلومات تشير إلى أن الاتفاق يقضي بخروج إرهابيي “جيش الاسلام” من دوما إلى جرابلس وتسوية أوضاع المتبقين، وتسليم الإرهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة. وأضاف المراسل أن الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل إلى مدينة دوما،لافتاً إلى أن الاتفاق يقضي بتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين إضافة إلى جثامين الشهداء.

وسبق أن أفاد مراسل الوكالة إلى ممر مخيم الوافدين، ببدء إخراج عدد من الإرهابيين من مدينة دوما في الغوطة الشرقية إلى إدلب. وتمّ مساء السبت إعلان بلدات عربين وزملكا وعين ترما وجوبر في الغوطة الشرقية خالية من الإرهاب بعد إخراج الدفعة الأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم ونقلهم إلى محافظة إدلب.

المصدر: وكالة سانا - سوريا