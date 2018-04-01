سانا: أنباء عن أن الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل الى مدينة دوما – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2018 - 14:15
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وزارة الصحة الفلسطينية: 52 شهيداً و 9 آلاف جريح منذ اعتراف الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة للإحتلال الإسرائيلي
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تعقيباً على الاقتحامات الصهيونية للمسجد الأقصى: لتصعيد الإنتفاضة والمقاومة بكل أشكالها
الولايات المتحدة تعرقل صدور بيان عن مجلس الأمن يدعو لإجراء تحقيق مستقل في المواجهات التي دارت الجمعة في فلسطين المحتلة
وزير حرب العدو يهدد بمزيد من التصعيد ضد مسيرات الفلسطينيين ويعلن رفضه لأي لجنة تحقيق بشأن أحداث غزة
رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران يندد بالإعتداءات الصهيونية المدعومة من أميركا على مسيرات العودة في فلسطين المحتلة
علي لاريجاني: الإرهابيون في تل أبيب لا يفهمون سوى لغة القوة والمقاومة هي الطريقة المثلى لمواجهة مشاريعهم التوسعية
أنباء عن التوصل لإتفاق يقضي بخروج إرهابيي جيش الإسلام من دوما إلى جرابلس شمال حلب وتسوية أوضاع المتبقين
أنباء عن أن الإتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة إلى دوما وتسليم جميع المختطفين المدنيين والعسكريين وجثامين الشهداء
وكالة سانا: لا صحة للأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن غارات للعدو الإسرائيلي على مواقع للجيش السوري شمال درعا
لا صحة لما نشرته التنسيقيات عن اشتباكات بمحيط مطار الثعلة العسكري في السويداء وعن سيطرة داعش على مناطق بريف دير الزور
وسائل إعلام عراقية: مساع حثيثة لإعادة عضوية سوريا في الجامعة العربية والعراق ومصر والجزائر وتونس يدعمون بقوة هذا الأمر
الرئيس اللبناني بعد خلوة مع الكاردينال الراعي: قانون العفو العام لا علاقة له بالمبعدين قصراً ونحن نسهل العودة لمن يريد
الرئيس ميشال عون: السيطرة على المعالم المسيحية في القدس يؤدي إلى أن يجف النبع الذي يغذي الروح المسيحية
الراعي في عظة قداس عيد الفصح: نتطلع إلى تحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة ومحاربة الفساد وضبط مال الدولة اللبنانية
مصادر يمنية: مقتل وإصابة العديد من المسلحين المتحالفين مع العدوان في هجوم للجيش واللجان على مواقعهم في الساحل الغربي
قائد عمليات محافظة ديالى العراقية يؤكد أن الوضع الأمني بمنطقة حوض الندا تحت السيطرة ويقول إن نشاط داعش هناك محدود
القوات الأمنية العراقية تقتل قيادياً في تنظيم داعش يدعى "أبو طه التونسي" مع 9 من مرافقيه في صحراء الأنبار
قائد سلاح البحرية في الجيش الأميركي يقول إن بلاده لا تستطيع بمفردها مكافحة داعش وإنها ستضطر في المحصلة لمغادرة المنطقة
الجيش المصري يعلن مقتل 6 مسلحين خلال العمليات العسكرية المستمرة ضد الإرهابيين في شمال سيناء منذ الشهر الماضي
وصول أول طائرة تقل دبلوماسيين روسا طردوا من الولايات المتحدة إلى موسكو
المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية تعتبر أن هدف بعض الدول الغربية من الهجمة على روسيا هو عدم السماح بإقامة كأس العالم
مناورات عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يشارك فيها حوالي 300 ألف جندي كوري وأكثر من 11 ألف جندي أميركي
الرئيس الروسي يقبل إستقالة حاكم مقاطعة كيميروفو بعد الحريق الذي اندلع في مركز للتسوق وأدى إلى مقتل 64 شخصاً
مصرع 10 أشخاص بعدما صدمت سيارة مبنى مشيد منذ نحو قرن وسط الهند ما أدى إلى انهياره
سانا: أنباء عن أن الاتفاق ينص على عودة كل مؤسسات الدولة بالكامل الى مدينة دوما
منذ 1 ساعة
1 April، 2018
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