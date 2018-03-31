اعلنت الشرطة الالبانية السبت ان 14 شرطيا جرحوا خلال تظاهرة للاحتجاج على فرض تعرفة مرور لاستخدام طريق سريع يربط البلاد بكوسوفو.

ورشق مئات المتظاهرين الشرطة بالحجارة وحطموا حجرات دفع التعرفة قبل ان يقوموا باحراقها خلال تظاهرة قرب معبر مورينا الحدودي.

ومن المقرر ان تدخل التعرفات التي تراوح بين 2.5 و22.5 يورو (3 دولارات و28 دولارا) من اجل تمويل صيانة الطريق، الاحد حيز التنفيذ على امتداد الطريق السريع الذي يبلغ طوله مئة كيلومتر.

وقال وزير الداخلية الالباني فاتمير شفاج “كل اولئك الذين حرضوا على هذه الاعمال الوحشية ضد عناصر الشرطة والممتلكات العامة والخاصة سيتم سوقهم الى العدالة”.

واعلنت النيابة العامة في بيان منفصل انها باشرت تحقيقا لتحديد “المسؤولية الجرمية لاولئك الذين خالفوا القانون”.

والاربعاء تظاهر اكثر من مئة سائق شاحنة من كوسوفو ومئات من اصحاب المحال التجارية في بلدة كوكس الالبانية ضد القرار عند الحدود بين كوسوفو والبانيا وعلى الجزء الالباني من الطريق السريع.

ورفع السائقون على سياراتهم لافتات كتب عليها “هذه الطريق يجب ان توحد الالبان، لا ان تقسمهم”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية