قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس إن “الإستحقاق النيابي المرتقب في السادس من أيار، يشكل منعطفا وطنيا أساسيا في الحياة السياسية المقبلة، ويستدعي تظافر كل الجهود الوطنية، والإلتفاف حول العناوين الرئيسية التي انطلقت على أساسها حركة أمل في مواجهة المخططات التي تهدف إلى النيل من وحدة لبنان وعيشه المشترك، ومواجهة المخططات الإسرائيلية وأطماع هذا العدو الذي لا يزال ينتهز الفرص للانقضاض على أرضنا وعلى ثرواتنا الطبيعية والنفطية”.

وخلال لقاء سياسي في بلدة برج رحال الجنوبية، اعتبر خريس ان “ما وصلنا إليه اليوم من أمن وإستقرار، يعود الى أهلنا ومقاومتنا التي أسست لمعادلة الردع مع العدو الصهيوني”، مشددا على “ضرورة ان يثبت شعبنا الولاء لأهل الولاء والوفاء، والذهاب الى صناديق الإقتراع بأكبر نسبة ممكنة، لما يشكل هذا الإستحقاق من إستفتاء لنهج الإمام الصدر، نهج النهوض بمؤسسات الدولة نحو الأفضل”.

وأكد ان “التحالف مع حزب الله هو تحالف بين الأشقاء وأخوة الصف الواحد، لا يمكن ان يتوقف عند إستحقاق انتخابي أو أي منعطف آخر، فهو مستمر ومتواصل نحو النهوض بالوطن والمواطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام