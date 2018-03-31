استدعت وزارة الخارجية الايطالية بعد ظهر السبت السفير الفرنسي في روما كريستيان ماسيه للتنديد بوجود عناصر من الجمارك الفرنسية داخل بلدة ايطالية على الحدود بين البلدين.

ونددت وزارة الخارجية الايطالية بما اعتبرته “عملا خطيرا يخرج تماما عن اطار التعاون بين بلدين لديهما حدود مشتركة”.

من جهتها، اعتبرت فرنسا ان وجود عناصر من جماركها داخل محطة للتزلج في جبال الالب في بلدة على الحدود أمر مطابق للقوانين.

واوضحت روما ان البلدين سيعقدان اجتماعا فنيا في مديرية تورينو في 16 نيسان/ابريل المقبل.

وكانت منظمة “رينبو4افريكا” التي تشغل منذ كانون الاول/ديسمبر مقرا لمحطة باردونيكيا للتزلج في جبال الالب من اجل استقبال مهاجرين خلال انتقالهم الى فرنسا، اشتكت من “اقتحام” عناصر من الجمارك الفرنسية للمقر مساء الجمعة للمطالبة بان يخضع مواطن نيجيري لفحص البول.

وسرعان ما تدخل مسؤولون سياسيون محليون ثم على المستوى الوطني للتنديد بتدخل فرنسي محتمل في الاراضي الايطالية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية