شن الرئيس الاميركي دونالد ترامب السبت للمرة الثانية في ثلاثة ايام هجوما على عملاق البيع على الانترنت “امازون”، الشركة التي يملكها اغنى اغنياء العالم جيف بيزوس بسبب ممارساتها الضريبية واستخدامها لخدمة البريد الاميركي.

واعلن ترامب في تغريدة صباحية ان هناك تقارير تفيد بان “خدمة البريد تخسر ما معدله 1.5 دولار عن كل طرد لامازون تقوم بتسليمه، اي ما مجموعه مليارات الدولارات”.

واكد ترامب ان صحيفة “نيويورك تايمز” الاميركية “تشير الى ان حجم فريق حشد التأييد للمجموعة تضخم بشكل كبير”.

وهاجم بعدها الرئيس الاميركي صحيفة “واشنطن بوست” التي يملكها بيزوس في تغريدة كتب فيها ان الفرق المكلفة حشد التأييد لامازون “لا تتضمن واشنطن بوست الكاذبة”، معتبرا ان الصحيفة يجب ان تدرج ضمن اللوبي الرسمي للمجموعة.

وكتب ترامب “اذا رفع البريد تعرفة اسعاره للطرود فان تكاليف الشحن بالنسبة لامازون سترتفع 2.6 مليار دولار، هذا الاحتيال عبر مكتب البريد يجب ان يتوقف، يجب ان تسدد امازون التكاليف الحقيقية (والضرائب) الآن!”.

وردت صحيفة واشنطن بوست سريعا على اتهامات الرئيس الاميركي في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني معلنة ان “البريد يعمل بشكل مستقل عن امازون، على الرغم من ان هذه الوسيلة يملكها جيفري بيزوس مؤسس ومدير امازون”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية