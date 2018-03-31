ندد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت بشدة بالمواجهات التي استشهد فيها الجمعة 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي، واتهم الكيان بارتكاب “هجوم غير انساني”.

وصرح اردوغان في كلمة متلفزة في اسطنبول “اندد بشدة بالادارة الاسرائيلية اثر هذا الهجوم غير الانساني”. واضاف اردوغان متوجها الى افراد حزبه “هل سمعتم الذين ينددون بعمليتنا في عفرين شمال سوريا يتفوهون بأدنى اعتراض حول المجزرة التي ارتكبتها اسرائيل في غزة امس”.

وتابع اردوغان “لقد سألت الرئيس (الاميركي دونالد) ترامب بالامس ألن تتدخلوا”، ذلك غداة اتصاله بنظيره الاميركي. وقال ايضا “انه اكبر دليل على تواطؤ الذين يسلطون انظارهم علينا ولكن لا يقولون شيئا لاسرائيل التي تهاجم متظاهرين على اراضيهم في غزة بأسلحة ثقيلة”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية