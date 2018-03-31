بدأ الدبلوماسيون الروس الذين طردتهم الولايات المتحدة اثر اتهام موسكو بتسميم جاسوس سابق في المملكة المتحدة، بمغادرة السفارة الروسية في واشنطن السبت. وشوهد نحو خمسين رجلا وامرأة وطفلا يغادرون حرم السفارة عصرا في حافلة زرقاء.

وصرح السفير الروسي في واشنطن اناتولي انطونوف لوكالة تاس الروسية الرسمية للانباء ان الدبلوماسيين الروس الستين الذين طردوا من واشنطن ونيويورك وسياتل سيغادرون كل انحاء البلاد في 31 اذار/مارس.

ومع اضافة العائلات، سيغادر 171 شخصا الولايات المتحدة علما بان الحكومة الروسية أمنت طائرتين لنقلهم ستتوقف احداهما لفترة قصيرة في نيويورك.

وفي المجموع، فان الطرد المتبادل لنحو 300 دبلوماسي في البلدين تم اعلانه على خلفية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وتتهم لندن موسكو بمحاولة اغتيال سكريبال لكن روسيا تصر على نفي ذلك ودعت الى “جلسة طارئة” للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية