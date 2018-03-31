أمر رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي السبت بفتح تحقيق حول قيام الأجهزة الأمنية الخميس بترحيل ستة معارضين مفترضين للرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى تركيا في ظروف غامضة.

وقال هاراديناي للصحافيين بعد جلسة طارئة لمجلس الامن القومي “طالبت جميع المؤسسات المعنية بتحديد المسؤوليات، والنظر في احتمال حصول خرق للدستور واجراء تحقيق موسع فورا”.

وخلال الجلسة اقال رئيس الوزراء رسميا وزير الداخلية فلامور سيفاي ورئيس جهاز الاستخبارات درايتون غاشي بسبب تورطهما في القضية.

وقال هاراديناي “كان عليهما ابلاغي بهذه العملية، لم يفعلا، لم يكن لديهما ما يكفي من الثقة بي لمشاركتي القضية، لذا لا اثق بهما”، مضيفا انه تم استبدال الرجلين بمساعديهما.

وتم نقل الاتراك الستة وهم طبيب وخمسة مدرسين في مدرسة تركية في بريشتينا عاصمة كوسوفو الى تركيا بواسطة طائرة خاصة، بعد ان كانوا اوقفوا الخميس في اطار عملية امنية مشتركة للاجهزة التركية والكوسوفية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية