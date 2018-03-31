أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن “قرارنا بالتهدئة لا يعني السكوت عن أي تطاول بحق ناسنا ورموزنا وشهدائنا وتيارنا السياسي، وقرارنا بحماية الاستقرار لا يعني التراجع عن ثوابتنا، من المحكمة الدولية الى حصرية السلاح ورفض التدخل في الحرب السورية وغيرها”.

كلام الحريري جاء خلال كلمة ألقاها في المهرجان الشعبي الحاشد الذي أقيم عصر اليوم في منطقة الروضة في البقاع، للإعلان عن أسماء المرشحين على لائحة “المستقبل للبقاع الغربي وراشيا”.

وقال: “قررنا أن يكون آخر إعلان للوائحنا من هنا، من البقاع، لأن البقاع هو مسك الختام! في البداية وأول الكلام، تحية لفلسطين في يوم الأرض، وتحية من البقاع لشهداء فلسطين الذين سقطوا في مسيرة العودة في غزة، وللأبطال الذين واجهوا باللحم الحي قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

المصدر: الوكالة الوطنية