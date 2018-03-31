أكد نائب وزير الداخلية البريطانية، بن والاس، اليوم السبت، أن الأمن البريطاني فتش أمس طائرة روسية، وهذا عمل طبيعي للحماية من الجريمة المنظمة وتهريب الأسلحة أو أي مواد محظورة.

وقال بن والاس في بيان: ” هذا إجراء شائع لمصلحة الجمارك البريطانية، تفتيش الطائرة يأتي لحماية بريطانيا من الجريمة المنظمة ومن أولئك الذين يحاولون جلب مواد خطيرة إلى البلاد ، مثل المخدرات أو الأسلحة ”

هذا وقامت السلطات البريطانية أمس بتفتيش طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية “آيروفلوت” في مطار هيثرو الدولي بلندن.

المصدر: سبوتنيك