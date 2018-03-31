وافقت الحكومة المصرية، اليوم السبت، على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع على ساحل خليج العقبة في جنوب سيناء، توفر 14 ألف فرصة عمل، وتضم محطة لتداول الحاويات بتكلفة 400 مليون دولار.

وقال محافظ جنوب سيناء المصرية، اللواء خالد فودة، في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء المصري ونقلته وسائل إعلام محلية، إن “الحكومة وافقت على إقامة منطقة حرة بمدينة نويبع [على ساحل خليج العقبة]، مؤكداً أن البنية الأساسية بالمدينة تسمح بإقامة المنطقة بحيث تتيح العديد من مجالات الاستثمار وإقامة المشروعات وإتاحة الفرص التصديرية وإعادة التصدير”.

المصدر: سبوتنيك