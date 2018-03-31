أوقفت القنصلية العامة الروسية في سياتل، أنشطتها، اليوم السبت، بناء على طلب من السلطات الأمريكية، وسيغلق مدخل المبنى المستأجر، بحلول مساء 1 أبريل.

ووفقا للقنصل المستشار، للبعثة الدبلوماسية الروسية في سياتل، خاليت آيسين، فقد أوضح أن موظفي القنصلية سيغادرون المدينة بحلول الـ25 من أبريل.

وأضاف”فيما يتعلق بمسألة هل سينزل الموظفون العلم الروسي عن المبنى قبل مغادرته، فالإجابة: كلا، لن ننزل العلم وسنترك التصرف للأمريكيين كما يملي عليهم ضميرهم”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر في 26 مارس الماضي، بطرد 60 دبلوماسيا روسيا وبإغلاق قنصلية موسكو في سياتل على خلفية قضية تسميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال.

المصدر: وكالة انترفاكس