سيقوم الرئيس الايراني الشيخ حسن روحاني يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري بزيارة الى انقرة تلبية لدعوة من نظيره التركي رجب طيب اردوغان وللمشاركة في الجولة الثانية من المفاوضات بين ايران وتركيا وروسيا حول سوريا.

واعلن رئيس مكتب رئيس الجمهورية الاسلامية لشؤون الاتصال والاعلام برويز اسماعيلي وقال، ان رئيس الجمهورية سيشارك خلال هذه الزيارة في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا حول سوريا ويلقي كلمة فيه.

واضاف، ان الرئيس روحاني سيجري خلال الزيارة ايضا لقاءات ثنائية مع الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين، للبحث في العلاقات الثنائية وكذلك التعاون الاقليمي والدولي.

وتاتي المحادثات الثلاثية بين رؤساء الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا وتركيا في اطار مفاوضات آستانا ومن اجل التشاور والتعاون الثلاثي حول قضايا سوريا ومن ضمنها مفاوضات سوتشي.

ويرافق الرئيس روحاني في هذه الزيارة، وزير الخارجية محمد جواد ظريف وعدد اخر من اعضاء الحكومة.

المصدر: وكالة فارس