نظم حزب الله، احتفالا حاشدا في حسينية الإمام الحسين(ع) في الهرمل لمناسبة ولادة الإمام علي بن ابي طالب، برعاية بلدية الهرمل، حضره مرشح الحزب عن دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادة وحشد من الفاعليات والأهالي.

ولفت حمادة إلى “أن زيارة الدبلوماسيين السعودي والإماراتي إلى مدينة بعلبك تشير بوضوح إلى حجم تدخلهما في الشأن اللبناني والتحضير لمعركة انتخابية عنوانها انتزاع مقعد نيابي من حزب الله في معقل المقاومة”.

واعتبر “أن البرنامج الانتخابي لمن يواجه لائحة الأمل والوفاء، هو برنامج الفتنة والاستفزاز والاستنفار وشد العصب الطائفي، فهم لا يتحدثون بأي جملة لها علاقة بالانتماء إلى الوطن وبنائه، والعيش فيه بأمان وسلام وعدالة وكرامة”.

وأكد حمادة “أن البرنامج الانتخابي لحزب الله يعدنا بلبنان جديد، وفق قيمنا الإنسانية الأخلاقية وضد الظلم، والأمور التي لها علاقة بالقوانين والأنظمة، والاستحصال على الحقوق والعدالة في توزيعها”.

واختتم الاحتفال بتواشيح من وحي المناسبة وتوزيع هدايا بالقرعة على الحضور.

المصدر: الوكالة الوطنية