عم الإضراب الشامل اليوم السبت أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية حدادا على أرواح ضحايا مواجهات قطاع غزة الذين سقطوا بنيران القوات الإسرائيلية خلال مسيرات يوم الأرض.

وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب، فيما من المقرر أن يشيع أهالي قطاع غزة قتلاهم ظهر اليوم، عقب إعلان رئيس دولة فلسطين محمود عباس السبت يوم حداد وطني على ضحايا المواجهات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود: “قررت الحكومة تعطيل المدارس والجامعات وكافة المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في كافة محافظات الوطن، التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد”.

وأعلنت اللجنة العليا لمسيرة العودة انتهاء فعاليات اليوم الأول من المسيرات، مؤكدة استمرار الاعتصام حتى يوم “الزحف العظيم” في الخامس عشر من أيار المقبل.

المصدر: موقع روسيا اليوم