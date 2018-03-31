وزير الدفاع التركي: بما أن خطر داعش انتهى إلى حد كبير فإنه لم تعد هناك أرضية مشروعة لتواجد فرنسا أو دولة أخرى عسكرياً في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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March 31 2018 - 15:16
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مراسل المنار: سقوط طائرة تجسس اسرائيلية من دون طيار بين بلدتي برعشيت وبيت ياحون جنوب لبنان
طائرة التجسس التي سقطت هي من طراز "هيرون 450" وهي استراتيجية تحمل 4 صواريخ وتطير لساعات في الهواء
ولي العهد السعودي لمجلة "تايم" الأمريكية: الاسد باق في السلطة وليس من مصلحته ترك الإيرانيين يفعلون ما يحلو لهم في سوريا
محمد بن سلمان: نعتقد أن القوات الأمريكية يجب أن تبقى في سوريا لفترة متوسطة على الأقل إن لم تكن على المدى الطويل
بن سلمان: بقاء القوات الأمريكية على الأرض السورية هو الجهد الأخير لمنع إيران من الاستمرار في توسيع نفوذها
الخارجية الروسية: موسكو تدين بشدة الاستخدام العشوائي للقوة ضد المدنيين في قطاع غزة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال بحق اهالي غزة تؤكد الحاجة لحماية دولية من بطش الاحتلال
حزب الله: الشعب الفلسطيني المقاوم في غزة سطّر أبهى صور الملاحم والفداء
حزب الله: الشعب الفلسطيني أكّد بدماء شهدائه وقبضاته المرفوعة حقه الثابت بفلسطين محرّرة أبية
حزب الله: مسيرة العودة أدخلت اليأس إلى قلوب أعداء الشعب الفلسطيني وكل الخائنين والمتآمرين على قضيته
المكتب السياسي لأنصار الله: الشعب الفلسطيني أثبت في مسيرة العودة أنه أقوى من كل المؤامرات التي تستهدف قضيته المقدسة
القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر الحرس الوطني السعودي في نجران
حزب الله ينفي ادعاءات تحالف العدوان عن نقل صواريخ بالستية من الضاحية الجنوبية في لبنان الى اليمن
حزب الله يعتبر ان ادعاءات تحالف العدوان عن نقل صواريخ الى اليمن هي مجرد أكاذيب تدعو للسخرية
الرئيس التركي بحث هاتفيا مع نظيره الاميركي المستجدات في سوريا والعراق ومسألة مكافحة الارهاب
وزير الدفاع التركي: بما أن خطر داعش انتهى إلى حد كبير فإنه لم تعد هناك أرضية مشروعة لتواجد فرنسا أو دولة أخرى عسكرياً في سوريا
منذ 2 ساعة
31 March، 2018
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