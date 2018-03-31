أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن تأسيس بنك لإعمار وتنمية دارفور برأسمال يبلغ مليار دولار، وإنشاء مطارين دوليين وتنفيذ مشروع دارفور الأخضر.

وقال البشير أمام أعضاء الهيئة البرلمانية في المؤتمر الوطني: “ستؤسس الدولة بنكا لإعمار وتنمية دارفور برأسمال يبلغ مليار دولار، وستنفذ أيضا مشروع دارفور الأخضر… كما سيتم تقسيم دارفور لمناطق إنتاج”.

وأضاف أنه سيتم إنشاء مطارين دوليين في زالنجي والضعين ومدّ شبكة من الطرق، إضافة للشبكة الحالية لنقل منتجات دارفور الاقتصادية من مناطق الإنتاج لمناطق الاستهلاك مباشرة ووضع خطط سكنية لإسكان النازحين العائدين.

وبصدد منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أوضح البشير أن قرارات وقف إطلاق النار المتكررة التي أصدرتها الحكومة، ساهمت بشكل كثيرا في تحقيق جزء كبير من السلام في المنطقتين، وخلقت رغبة قوية في عدم العودة للحرب مرة أخرى، مؤكدا أن تحقيق السلام فيهما أصبح قريبا جدا، وأن دارفور باتت الآن آمنة مستقرة بشكل جعل الخبراء يفكرون في خفض عديد قوات اليوناميد فيها.

المصدر: موقع روسيا اليوم