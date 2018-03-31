أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على مسكري الحرس الوطني السعودي بنجران. وأكد مصدر عسكري يمني أن الصاروخي أصاب هدفه بدقة في المعسكر المستهدف.

وكانت القوة الصاروخية قد أطلقت، مساء الخميس الماضي صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على شركة أرامكو في جيزان.

ونفذت القوة الصاروخية ضربات باليستية واسعة على أهداف سعودية، في السادس والعشرين من الشهر الحالي، استهدفت مطارات سعودية في الرياض وعسير ونجران وجيزان.

وأعلنت القوة الصاروخية أن العملية الباليستية الواسعة تدشين للعام الرابع من الصمود اليمان، وأطلق عليها اسم عملية الشهيد أبوعقيل وفاء لوعد القائد. واستهدفت القوة الصارويخية بصاروخ بركان تو إتش مطار الملك خالد الدولي بالرياض، كما استهدفت مطار أبها الإقليمي في عسير بصاروخ قاهر تو إم. كما قصفت بدفعة من صواريخ بدر1 الباليستية التي كشف عنها أخيرا مطار جيزان وأهدافا أخرى في القطاع.

وبالمثل طالت دفعة من صواريخ بدر1 الباليستية مطار نجران وأهدافا أخرى في القطاع.

المصدر: المسيرة نت