اعربت وزارة الخارجية العراقية، السبت، عن ادانتها لاستخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة، معتبرة ان التصعيد العسكري الخطير انتهاكا صارخا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية.

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد محجوب “ندين ونستنكر استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين العزل”.

واعتبر محجوب ان “التصعيد العسكري الاسرائيلي الخطير انتهاكا صارخا جديدا للمواثيق والقوانين الدولية”، مشيرا الى “دعم العراق للشعب الفلسطيني وموقفه الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

المصدر: موقع المنار